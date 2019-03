Ski-DM: Dürr holt Titel im Slalom, Meisen im Riesenslalom

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläuferin Lena Dürr (Germering) hat bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen den Titel im Slalom geholt. Bei den Männern siegte Bastian Meisen (Garmisch) im Riesentorlauf.

Lena Dürr gewinnt Slalom-Titel bei Ski-DM © SID

Die 27-jährige Dürr setzte sich am Gudiberg in 1:42,84 Minuten vor Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Luisa Mangold vom SC Garmisch durch. Meisen war nach zwei Läufen auf der Kandahar in 2:04,57 Minuten der Schnellste vor Alexander Schmid (Fischen) und den zeitgleichen Dritten Benedikt Staubitzer (Mittenwald) und Jonas Stockinger (Herzogsreut).