Ski-DM: Schwaiger und Dorsch gewinnen Super-G

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Die Skirennläufer Dominik Schwaiger (Königssee) und Patrizia Dorsch (Schellenberg) haben bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen im Super-G triumphiert. Schwaiger setzte sich auf der Kandahar in 1:05,47 Minuten vor Klaus Brandner (Königssee/+0,38 Sekunden) durch. Für den 28-jährigen Schwaiger war es der erste DM-Sieg im Super-G.

Schwaiger holt DM-Titel im Super-G mit Partnerin Dorsch © SID

Die 25 Jahre alte Dorsch verwies in 1:08,68 Minuten Kira Weidle (Starnberg) mit nur 0,06 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz und feierte ihren ersten DM-Titel. Am Vortag hatte sich Dorsch in der Abfahrt Weidle als Zweitplatzierte geschlagen geben müssen.