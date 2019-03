Ski-DM: Stehle holt Titel im Slalom, Hronek gewinnt im Riesenslalom

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläufer Dominik Stehle (Obermaiselstein) hat zum Abschluss der Internationalen Deutschen Meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen den Slalom gewonnen. Im Riesenslalom der Frauen ging der DM-Titel am letzten Tag der Wettbewerbe an Veronique Hronek (Unterwössen).

Dominik Stehle ist deutscher Meister im Slalom © SID

Der 32-jährige Stehle setzte sich am Gudiberg in 1:35,99 Minuten vor Anton Tremmel (Rottach-Egern/+0,48 Sekunden) und Linus Straßer (München/+0,70) durch. Hronek war nach zwei Läufen auf der Kandahar mit 0,37 Sekunden Rückstand auf die Österreicherin Nadine Fest (2:09,20 Minuten) auf Rang zwei die schnellste Deutsche vor Marlene Schmotz (Leitzachtal).