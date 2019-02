Ski-Freestyle: Deutsche Skicrosser verpassen WM-Medaillen deutlich

Park City (SID) - Enttäuschung für Medaillenhoffnung Heidi Zacher und den Deutschen Skiverband: Die sechs DSV-Starter haben bei der WM-Entscheidung im Skicross die vorderen Ränge deutlich verpasst. Im Solitude Mountain Resort unweit von Park City/Utah erreichte kein DSV-Athlet auch nur das Halbfinale der besten Acht.

Heidi Zacher verpasst vordere Ränge © SID

Die 30-jährige Lenggrieserin Zacher, nach einem Kreuzbandriss vor einem Jahr erst Mitte Januar beim Weltcup in Idre Fjäll/Schweden erfolgreich, musste ihre Hoffnungen bereits im Achtelfinale begraben. In der Auftaktrunde ereilte auch Daniel Bohnacker (Gerhausen), Paul Eckert (Samerberg-Törwang) und Tim Hronek (Unterwössen), der beim Zielsprung spektakulär stürzte, das Aus. Zumindest das Viertelfinale und damit die Runde der besten 16 erreichten Daniela Maier (Urach) und Florian Wilmsmann (Hartpennig).

Die WM-Titel gingen an den Franzosen Francois Place und Sotschi-Olympiasiegerin Marielle Thompson aus Kanada.

In der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit steht in Park City die WM-Entscheidung im Big Air bei den Männern und Frauen an.