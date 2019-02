Ski Freestyle: Grasemann erneut in den Top Ten

Tazawako (SID) - Freestyle-Skifahrerin Laura Grasemann (Wieslach) hat im Weltcup erneut eine überzeugende Leistung geboten. In Tazawako/Japan belegte die 26 Jahre alte WM-Fünfte in der nicht-olympischen Disziplin Doppel-Buckelpiste den achten Rang. Im Viertelfinale unterlag sie dabei Buckelpisten-Olympiasiegerin Perrine Laffont (Frankreich), die danach im Finale Jaelin Kauf (USA) besiegte. Für Grasemann war es im achten Wettbewerb in diesem Winter die sechste Top-Ten-Platzierung.