Ski Freestyle: Grasemann verpasst erstmals die Top Ten

Lake Placid (SID) - Ski-Freestylerin Laura Grasemann (Wiesloch) hat beim Buckelpisten-Weltcup in Lake Placid/USA in ihrem fünften Wettkampf der Saison erstmals die Top Ten verpasst. Die 26-Jährige, am vergangenen Sonntag noch starke Siebte in Calgary, kam als einzige deutsche Starterin in der Qualifikation mit 64,39 Punkten nicht über Rang 17 hinaus. Der Sieg ging an die Australierin Jakara Anthony.

Buckelpisten-Weltcup: Grasemann verpasst die Top Ten © SID

Bei den Männern war in der Olympiastadt von 1980 kein Deutscher am Start.