Ski-Freestylerin Kühnel als "Sport-Stipendiatin des Jahres" geehrt

Frankfurt/Main (SID) - Die Ski-Freestylerin Kea Kühnel ist von der Stiftung Deutsche Sporthilfe und der Deutschen Bank als "Sport-Stipendiat des Jahres" 2019 ausgezeichnet worden. Die 28-Jährige, im Vorjahr Gesamtdritte im Big-Air-Weltcup, wird damit für ihre besonderen Leistungen als studierende Spitzensportlerin ausgezeichnet. Für den Sieger verdoppelt die Deutsche Bank das laufende Sport-Stipendium für eineinhalb Jahre.

Ski-Freestyle: Kea Kühnel schafft es in die Top 10 © SID

Kühnel studiert parallel zu ihrer Leistungssport-Karriere in Innsbruck im Master "Accounting, Auditing and Taxation" und zudem in München Sinologie im Bachelor. Sie setzte sich bei der Online-Abstimmung, an der sich rund 14.000 Sportfans beteiligten, gegen vier weitere Finalisten durch. Kühnel folgt damit auf Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler, der die seit 2013 vergebene Auszeichnung im Vorjahr erhalten hatte.