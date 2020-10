Ski: Neuer Austragungsort für Junioren-WM 2021

Köln (SID) - Aufgrund der Corona-Pandemie werden die Nordischen Ski-Weltmeisterschaften der Junioren erst im Jahr 2022 in Zakopane steigen. Das entschied der Weltverband FIS auf seiner Council-Sitzung. Zuvor hatten die Organisatoren im polnischen Wintersport-Mekka um eine Verlegung gebeten. Ursprünglich sollte Zakopane schon im kommenden Februar als Gastgeber fungieren.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die FIS umplanen © SID

Die Junioren-WM 2021 wird stattdessen aufgeteilt: In Pragelato, einer der Wettkampforte der Olympischen Winterspiele 2006 in Turin, werden die Langläufer ihre besten Nachwuchsathleten ermitteln. Die Skispringer und Nordischen Kombinierer gehen im finnischen Lahti an den Start.