Ski-Olympiasiegerin Veith wird Mutter

München (SID) - Ski-Olympiasiegerin Anna Veith wird erstmals Mutter. "Liebe im Bauch", schrieb die 31-Jährige bei Instagram zu einem Foto mit Ehemann Manuel Veith, auf dem ihre Schwangerschaft bereits deutlich zu sehen ist.

Anna Veith wird erstmals Mutter © SID

"Mommy and Daddy to be", schrieb die Salzburgerin weiter, "wir sind so dankbar und voller Liebe." Die zweimalige Gewinnerin des Gesamtweltcups, dreimalige Weltmeisterin und Olympiasiegerin im Super-G von 2014 hatte im vergangenen Mai ihr Karriereende bekannt gegeben.