Ski-Star Vonn beendet Karriere schon nach der WM

Åre (SID) - Nur noch zwei WM-Rennen, dann ist Schluss: Ski-Superstar Lindsey Vonn (34) beendet ihre immens erfolgreiche Karriere bereits nach dem Saisonhöhepunkt im schwedischen Are (5. bis 17. Februar) und nicht erst nach dem Weltcup-Finale im März. Das gab die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 am Freitag via Instagram bekannt.

Vonn bestreitet die letzten Rennen ihrer Karriere © SID

"Es waren emotionale zwei Wochen, in denen ich die schwerste Entscheidung meines Lebens getroffen habe, aber ich habe akzeptiert, dass ich den Skirennsport nicht fortsetzen kann", schrieb die US-Amerikanerin: "Ich werde nächste Woche bei den Weltmeisterschaften in Abfahrt und Super-G antreten. Es werden die letzten Rennen meiner Karriere sein."

Ihre Stürze in Lake Louise 2017, nach dem ein Teil ihres Knorpels im Knie entfernt werden musste, sowie im vergangenen November in Copper Mountain hätten Spuren hinterlassen, klagte Vonn. Sie könne sich gerade in den Kurven nicht mehr so belasten, wie sie es gewohnt sei, erklärte die US-Amerikanerin weiter und fügte an: "Mein Körper ist irreparabel kaputt. Er lässt mich nicht die Abschlusssaison fahren, von der ich geträumt habe. Mein Körper schreit mich an, aufzuhören - und es ist tatsächlich an der Zeit ihm zuzuhören."

Vonn hatte zuletzt wegen einer Entzündung des Wadenbeinnervs im rechten Bein pausiert und im Verlauf der Saison zunächst ihren Rücktritt zum Saisonende angekündigt.

Der Super-G findet am Dienstag (5. Februar) statt, die Abfahrt folgt am Sonntag (10. Februar). Im Weltcup-Kalender gibt es davor keine Speedevents mehr. Die Abfahrts-Olympiasiegerin von 2010 hat bislang sieben WM-Medaillen (2x Gold, 3x Silber, 2x Bronze) gesammelt.