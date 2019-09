Ski-Superstar Hirscher beendet seine Karriere

Köln (SID) - Österreichs Ski-Superstar Marcel Hirscher beendet seine außergewöhnliche Karriere. Dies bestätigte der 30-Jährige am Mittwochabend im Rahmen einer Pressekonferenz in Salzburg. Nach Hirschers zwölf Jahren im Weltcup war zuletzt bereits über einen Rücktritt des Doppel-Olympiasiegers spekuliert worden, in gut sieben Wochen wird der alpine Ski-Zirkus nun ohne den glänzenden Techniker Fahrt aufnehmen.

Marcel Hirscher beendet seine erfolgreiche Karriere © SID

"Heute ist der Tag, an dem ich meine Karriere beende", sagte Hirscher, "es ist keine große Überraschung mehr, aber jetzt ist es raus. Es wird eine sehr spannende Zeit, ich wechsle ja nicht einfach den Job, ich ändere mein Leben beinahe über Nacht." Er freue sich nun auf "spannende und faszinierende Projekte, aber Genaues kann ich noch nicht sagen."

Für seine Entscheidung gebe es "sehr viele" Gründe, auch die körperliche Belastbarkeit habe über die Jahre nachgelassen. "Ich habe gemerkt, dass der Sommer mir zu kurz wurde, um mich wieder in die Verfassung für die neue Saison zu bringen. Es ist wie bei einem alten Handy, bei dem sich der Akku nicht mehr so schnell auflädt."

Im Sommer nach seinen Olympiasiegen von Pyeongchang hatte der Salzburger seine langjährige Freundin Laura geheiratet, im Oktober 2018 kam dann der erste Sohn des Paares zur Welt. "Ich will in Zukunft mit meinem Sohn Fußball spielen, in die Berge gehen, ohne Verletzungen auskurieren zu müssen", sagte Hirscher.

Seinen Sport hatte Österreichs Jahrhundertskifahrer über Jahre dominiert. Hirscher holte in seiner Karriere insgesamt 67 Weltcup-Siege und feierte in der vergangenen Saison zum achten Mal in Folge den Triumph in der Gesamtwertung. Bei den Weltmeisterschaften in Are/Schweden im Februar holte Hirscher sein siebtes WM-Gold.