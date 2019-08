Ski-Superstar Hirscher wird nächste Woche wohl Karriereende verkünden

Köln (SID) - Österreichers Ski-Superstar Marcel Hirscher wird am kommenden Mittwoch voraussichtlich sein Karriereende verkünden. Der achtmalige Gesamtweltcupsieger spricht abends zur besten Sendezeit im ORF über seine persönliche Zukunft. Das berichteten die Salzburger Nachrichten am Dienstag. In der Szene wird schon länger damit gerechnet, dass der glänzende Techniker in der kommenden Alpin-Saison nicht mehr dabei sein wird.

Zuletzt hatte der 30-jährige Hirscher einen Medientag am 6. August abgesagt und damit erneut Spekulationen über ein Karriereende angeheizt. Auch ein Instagram-Post des zweimaligen Olympiasiegers Ted Ligety, wie auch Felix Neureuther über viele Jahre großer Konkurrent Hirschers, hatte am vergangenen Sonntag für Verwirrung gesorgt. Der US-Amerikaner schrieb unter einem Trainingsvideo: "Ich arbeite daran, die GaGaGa's in Shhhuup's umzuwandeln. Ich würde euch sagen wie, aber dann würde Hirscher aus dem Ruhestand zurückkehren wollen."

Im vergangenen Oktober wurden Doppel-Olympiasieger Hirscher und Frau Laura erstmals Eltern eines Sohnes. Das wahre Abenteuer startet genau jetzt", hatte Hirscher damals geschrieben. In der vergangenen Saison hatte Hirscher, der insgesamt 67 Weltcup-Siege feierte, zum achten Mal in Folge den Gesamtweltcup gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften in Are/Schweden im Februar holte Hirscher sein siebtes WM-Gold.