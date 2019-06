Ski-WM: FIS bestätigt Alpine Kombination und Einzel-Parallel-Rennen

Dubrovnik (SID) - Der Internationale Skiverband (FIS) hat den Erhalt des Kombinationswettbewerbs und die Einführung von Einzel-Parallel-Rennen bei der alpinen Ski-WM in Cortina d'Ampezzo 2021 bestätigt. Dies gab die FIS am Sonntag bei ihrer Council-Sitzung im kroatischen Dubrovnik bekannt.

Einzel-Parallel-Rennen gehören künftig zum WM-Programm © SID

Dies bedeutet, dass sich inklusive der neu eingeführten Parallel-Rennen für Frauen und Männer die Anzahl der Wettbewerbe von elf auf 13 erhöht. Im Weltcup steigt die Anzahl der Kombinationsrennen, bei den Männern finden drei, bei den Frauen vier Rennen statt.

Außerdem wird der Herren-Weltcup in der kommenden Saison 2019/20 zum ersten Mal Station in China machen. Der Weltcup im fernen Osten soll als Test-Wettbewerb für die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 dienen. Bei den Spielen in Peking soll es nicht zuletzt auf Wunsch des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) ebenfalls ein Einzel-Rennen im Parallel-Modus geben.

Bei Weltmeisterschaften wird bislang nur der Team-Event im K.o.-Modus und "Frau gegen Frau" sowie "Mann gegen Mann" ausgetragen. Im Weltcup gibt es für Einzelrennen mehrere verschiedene Austragungsvarianten.