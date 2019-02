Ski-WM: Ferstl im Super-G mit der Nummer 15

Åre (SID) - Skirennläufer Josef Ferstl (Hammer) startet bei der Ski-WM im schwedischen Are im Super-G am Mittwoch (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit der Nummer 15. Das ergab die Ziehung der Startreihenfolge am Dienstagabend im Rahmen des sogenannten "Team Captains' Meeting". Kitzbühel-Sieger Ferstl (30) gehört beim Auftaktrennen der Männer zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten.

Auch Josef Ferstl hatte Probleme bei der Anreise © SID

Zwei Nummern vor Ferstl geht Olympiasieger Matthias Mayer (Österreich) ins Rennen. Die Mitfavoriten Dominik Paris (Italien) und Vincent Kriechmayr (Österreich) starten mit den Nummern drei und neun, der Olympiazweite Beat Feuz (Schweiz) mit der Eins, mit der Ferstl beim Super-G in Kitzbühel zum Sieg gefahren war.

Titelverteidiger Erik Guy (Kanada) ist nicht am Start - er trat vor der Saison zurück. Dagegen will Kjetil Jansrud (Norwegen), Olympiasieger 2014, WM-Zweiter 2017 und Olympiadritter 2018, trotz einer gebrochenen Hand fahren. Er hat die Nummer sieben.