Ski-WM: Feueralarm im deutschen Hotel

Cortina d’Ampezzo (SID) - Die deutschen Skirennläufer sind in der Nacht nach dem Gewinn der WM-Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb von einem Feueralarm aufgeschreckt worden. Gegen zwei Uhr und damit rund zehn Stunden vor Beginn des Riesenslaloms der Frauen ertönte im Teamhotel ein lauter Signalton.

Alarm: Auch Andrea Filser wurde aus dem Schlaf gerissen © SID

"Wir waren alle kurz wach", sagte Andrea Filser, die am Donnerstag als einzige Deutsche im Riesenslalom an den Start ging. Die Aufregung legte sich allerdings schnell wieder - Fehlalarm. In der Lobby hatten sich ohnehin nur wenige Personen eingefunden, die Sportler ließen sich allem Anschein nach nicht groß aus der Ruhe bringen.