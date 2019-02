Ski-WM: Rebensburg im Super-G mit der Nummer 19

Åre (SID) - Skirennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) geht den WM-Super-G bei den Titelkämpfen im schwedischen Are am Dienstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) mit der Nummer 19 an. Das ergab die Ziehung der Startreihenfolge am Montagabend im Rahmen des sogenannten "Team Captain's Meeting". Rebensburg (Kreuth) gehört beim WM-Auftakt zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidatinnen.

Topfavoritin Mikaela Shiffrin, die alle drei Super-G in diesem Winter gewann, bei denen sie an den Start gegangen war, trägt die 15. Direkt hinter ihr folgt Lindsey Vonn (beide USA).

Titelverteidigerin Nicole Schmidhofer (Österreich) geht mit der 7 ins Rennen, Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) mit der 29. Michaela Wenig (Lenggries) und Kira Weidle (Starnberg) starten als 22. beziehungsweise 23. ins erste WM-Rennen.