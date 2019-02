Ski-WM: Schweizerin Holdener verteidigt Kombi-Titel erfolgreich

Åre (SID) - Die Schweizer Skirennläuferin Wendy Holdener hat ihren WM-Titel in der alpinen Kombination erfolgreich verteidigt. Die 25-Jährige setzte sich im schwedischen Are nach der Abfahrt und einem Slalomlauf hauchdünn vor Petra Vlhova (Slowakei/0,03 Sekunden) durch. Bronze ging an Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (0,45). Die einzige deutsche Starterin Meike Pfister (Krumbach/5,75) kam nicht unter die besten 15.

Wendy Holdener verteidigt den Kombinations-WM-Titel © SID

Technikerin Holdener lag nach der ersten Teildisziplin noch auf Platz fünf. Weil die Abfahrt wegen Schneefalls verkürzt werden musste, waren die Torlauf-Spezialistinnen wie Holdener und Vlhova gegenüber den Speedfahrerinnen im Vorteil.