Ski-WM in Are: Deutsche Abfahrerinnen mit gutem ersten Training

Åre (SID) - Die deutschen Skirennläuferinnen haben beim ersten Training auf der WM-Abfahrt in Are/Schweden vielversprechende Leistungen gezeigt. Schnellste des DSV-Quartetts auf der 2236 m langen Strecke am Areskutan war Michaela Wenig (Lenggries), die als Siebte 1,10 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Tamara Tippler (Österreich) hatte. Kira Weidle (Starnberg/+1,29) und Viktoria Rebensburg (Kreuth/+1,35) fuhren auf die Plätze neun und zehn.

Schnellste Deutsche beim WM-Training: Michaela Wenig © SID

"Gut, das war das erste Training, da wird die ein oder andere noch ein bisschen locker gefahren sein, aber ich bin froh, dass ich ganz gut zurechtgekommen bin", sagte Wenig. Auch Weidle, die von Rebensburg für das Rennen am Sonntag (10. Februar, 12.30 Uhr/ARD und Eurosport) zur "Geheimfavoritin" erklärt wurde, äußerte sich positiv: "Das passt schon." Für Rebensburg war das Training eine gute Gelegenheit, die Piste kennenzulernen: Dort wird am Dienstag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) zunächst der Super-G ausgetragen.

Die Bedingungen seien "cool", sagte Rebensburg nach ihrer Fahrt bei minus zehn Grad Celsius. Auf ihrem "Lieblingsschnee" könne sich "jeder wie ein Superstar fühlen".

Lindsey Vonn (USA) wollte das allerdings nicht behaupten. Die langjährige "Speed Queen", die in Are die letzten Rennen ihrer Karriere bestreitet, musste mit Startnummer eins fahren, "das ist nicht so einfach, ich habe die Linie nicht getroffen", klagte sie. Mit 1,44 Sekunden Rückstand auf Tippler belegte die Amerikanerin Rang elf, danach sagte sie außerdem: "Mein Knie fühlt sich ordentlich an."