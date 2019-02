Ski-WM in Are: Weltverband und OK ziehen positive Bilanz

Åre (SID) - Der Ski-Weltverband FIS und die Organisatoren haben die alpinen Weltmeisterschaften im schwedischen Are bereits vor dem letzten Wettkampftag erwartungsgemäß als Erfolg bezeichnet. "Wir sind sehr zufrieden, wir hatten großartige Wettbewerbe. Die Bedingungen waren herausfordernd, aber die Organisatoren waren total darauf fokussiert, den Sport in den Mittelpunkt zu stellen", sagte FIS-Generalsekretärin Sarah Lewis.

Sarah Lewis von der FIS ist zufrieden mit der WM in Are © SID

OK-Chef Niklas Carlsson wollte freilich nicht bestreiten, dass nicht alles nach Plan lief. "Wir können stolz sein, was wir erreicht haben, wenn wir berücksichtigen, was wir beeinflussen können", sagte er in Anspielung auf die permanent wechselnde Witterung. Diese führte bei der Mehrzahl der Rennen zu Verkürzungen der Kurse oder kurzfristigen Verschiebungen.

"Das Wetter ist das einzige Element, das wir nicht beeinflussen können. Wir können nur die Pisten in den bestmöglichen Zustand versetzen", sagte Lewis als Replik auf die Kritik unter anderem von Super-G-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin hatte moniert, dass die Bedingungen nicht für alle Läuferinnen fair gewesen seien. "Es ist die Aufgabe der Athleten, sich auch mental auf die Bedingungen einzustellen, die an einem Wettkampfort herrschen", entgegnete Lewis.

Abstriche müssen die Organisatoren bei der erwarteten Besucherzahl machen. Mit 120.000 Zuschauer für elf Wettbewerbe hatten sie gerechnet, einschließlich des Slaloms der Frauen am Samstag und vor dem Männer-Slalom am Sonntag waren aber erst 87.000 gekommen. Selbst diese Angabe schien angesichts der selten vollen Haupttribüne zu hoch gegriffen.

Mit Blick auf die Kandidaten für die Austragung der Olympischen Spiele 2026 befinde sich die FIS in einer angenehmen Position, sagte Lewis. Are ist teil der Bewerbung von Stockholm, das italienische Cortina d'Ampezzo, wo die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2021 ausgetragen werden sollen, tritt als Partner der Metropole Mailand auf. "Für den Schneesport ist das auf jeden Fall eine Win-Win-Situation", sagte Lewis.