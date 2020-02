Ski-Weltcup: Zeitpunkt von Shiffrins Rückkehr offen

München (SID) - Ski-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin wird auch beim Weltcup in Kranjska Gora am Wochenende fehlen, der Zeitpunkt ihrer Rückkehr ist weiter offen. Das berichten US-Medien unter Berufung auf das nähere Umfeld der dreimaligen Gesamtweltcupsiegerin.

Kehrt Shiffrin in dieser Saison nochmal zurück? © SID

Shiffrin hatte nach dem überraschenden Tod ihres Vaters bereits am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen gefehlt. Angeblich ist sogar offen, ob die 24-Jährige bis zum Saison-Finale in Cortina d'Ampezzo Mitte März überhaupt noch einmal startet.

In der Gesamtwertung hat sie aktuell einen Vorsprung von 145 Punkten auf die Italienerin Federica Brignone. In Kranjska Gora/Slowenien stehen ein Riesenslalom (Samstag) und ein Slalom (Sonntag) auf dem Programm, danach werden inklusive des Weltcup-Finales noch 14 Rennen ausgetragen.