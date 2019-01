Ski alpin: Ausgefallene Abfahrt nach Cortina verlegt

Cortina d’Ampezzo (SID) - Nach der Absage der alpinen Weltcuprennen der Frauen am Wochenende in St. Anton/Österreich hat der Ski-Weltverband FIS zumindest für die ausgefallene Abfahrt einen neuen Termin gefunden. Nachgeholt wird sie am Freitag (12.00 Uhr) der kommenden Woche (18. Januar) im Rahmen des Weltcups in Cortina d'Ampezzo. Am Samstag (10.30/Abfahrt) und Sonntag (11.15 Uhr/Super-G) folgen dann die regulär vorgesehenen Rennen im Olympiaort von 1956.