Ski alpin: Dopfer soll OK-Chef in Garmisch werden

München (SID) - Der bisherige Weltcup-Rennläufer Fritz Dopfer soll neuer Chef der Kandahar-Rennen in Garmisch-Partenkirchen werden. Wie das Garmisch-Partenkirchener Tagblatt berichtet, tritt der WM-Zweite im Slalom von 2015 am 1. September in das Organisationskomitee des traditionsreichen Ski-Weltcups. Dort soll er zum Nachfolger des bisherigen Geschäftsführers Peter Fischer aufgebaut werden.

Als OK-Chef in Garmisch im Gespräch: Fritz Dopfer © SID

Der 32 Jahre alte Dopfer, der nach einem Schien- und Wadenbeinbruch 2016 nicht mehr zurück zu alter Form gefunden hatte, war im März vom aktiven Rennsport zurückgetreten. Er hat unter anderem Sportmanagement studiert.