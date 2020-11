Ski alpin: Drei Coronafälle im Schweizer Team

Köln (SID) - Im Schweizer Ski-Team gibt es drei Coronafälle. Einer Mitteilung des Verbandes Swiss Ski zufolge wurden Loic Meillard, Justin Murisier und Marco Odermatt positiv auf COVID-19 getestet.

Loic Meillard ist unter den Corona-Infizierten © SID

Die drei Athleten hätten "leichte bis gar keine" Erkältungssymptome und befänden sich in Isolation, hieß es. Das Trio fällt für den Weltcup in Lech/Zürs am Freitag aus. Alle anderen Teammitglieder seien negativ getestet worden.