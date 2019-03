Ski-alpin: Erster Super-G der Frauen abgesagt

Sotschi (SID) - Wegen starker Schneefälle ist der für Samstag vorgesehene Super-G der Skirennläuferinnen beim Weltcup im russischen Sotschi abgesagt worden. Das Rennen soll nun am Sonntag stattfinden. Was mit dem bereits für Sonntag vorgesehenen zweiten Super-G geschieht, teilte der Ski-Weltverband FIS zunächst nicht mit. Ursprünglich hätte in der Olympiaregion am Samstag eine Abfahrt stattfinden sollen, diese war jedoch nach dem Ausfall der vorgeschriebenen Trainingsfahrten gestrichen worden.