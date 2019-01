Ski alpin: Ex-Weltmeister Küng erklärt Rücktritt

Kitzbühel (SID) - Der ehemalige Ski-Weltmeister Patrick Küng (Schweiz) hat am Mittwoch am Rande der Weltcup-Rennen in Kitzbühel seinen Rücktritt vom alpinen Rennsport bekanntgegeben. Auslöser war offensichtlich ein Sturz in der vergangenen Woche beim Training für die Weltcup-Abfahrt in Wengen/Schweiz. Der 35 Jahre alte Küng hatte sich dabei eine Gehirnerschütterung zugezogen.

Patrick Küng erklärt seinen Rücktritt © SID

Küng hatte 2015 in Beaver Creek/USA WM-Gold in der Abfahrt gewonnen. Nach einer anschließenden Knieverletzung misslang ihm die Rückkehr in die Weltspitze, auch wenn er bei der WM 2017 in St. Moritz/Schweiz eine weitere Medaille nur um 0,02 Sekunden verpasste. Seine beiden Weltcupsiege waren ihm 2014 in Wengen sowie kurz zuvor im Dezember 2013 in Bormio/Italien gelungen.