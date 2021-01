Ski alpin: Ford stürzt schwer - Schmid auf Rang elf

Adelboden (SID) - Der alpine Weltcup-Riesenslalom im Schweizerischen Adelboden ist von einem schweren Sturz des Amerikaners Tommy Ford überschattet worden. Der 31 Jahre alte Skirennläufer krachte im ersten Durchgang auf dem legendären Chuenisbärgli kurz vor dem Ziel mit dem Kopf auf die eisharte Piste.

Tommy Ford wurde per Hubschrauber abtransportiert © SID

Ford war offenbar kurzzeitig bewusstlos. Er wurde fast 20 Minuten auf der Piste versorgt und anschließend mit dem Helikopter abtransportiert. Das Rennen war knapp 30 Minuten unterbrochen. Schon am Freitag hatte sich der Norweger Lucas Braathen beim ersten Riesenslalom in Adelboden schwer am Knie verletzt.

Alexander Schmid hat vor dem zweiten Lauf (13.30 Uhr) die Top 10 im Visier. Nach einem enttäuschenden 21. Platz am Freitag liegt der Allgäuer im letzten Riesenslalom vor der WM in Cortina im Februar auf Rang elf. Auf den Schweizer Loic Meillard hat Schmid allerdings bereits 1,82 Sekunden Rückstand. Meillard führt vor Alexis Pinturault (Frankreich/+0,30), der am Freitag gewann, und seinem Teamkollegen Marco Odermatt (+0,70). Julian Rauchfuß verpasste den zweiten Durchgang.

Stefan Luitz fehlt im Berner Oberland nach seiner Oberschenkelverletzung, er muss vier Wochen pausieren. Am Sonntag (10.30 Uhr/13.30 Uhr) findet in Adelboden der Slalom statt. Dabei hofft Linus Straßer nach seinem ersten Weltcup-Sieg in Zagreb auf den nächsten Höhenflug.