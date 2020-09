Ski alpin: Holdeners Start beim Weltcup-Auftakt fraglich

München (SID) - Ski-Rennläuferin Wendy Holdener (Schweiz) droht den Auftakt des alpinen Weltcups am 17. Oktober in Sölden/Österreich zu verpassen. Die 27 Jahre alte Mannschafts-Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin zog sich am Freitag beim Slalom-Training auf dem Gletscher in Saas-Fee/Schweiz eine Fraktur des rechten Wadenbeinkopfes zu.

Holdener könnte den Weltcup-Auftakt in Sölden verpassen © SID

"Eine Operation ist nicht nötig. Die Heilungsdauer kann jedoch dazu führen, dass ein Start von Wendy Holdener beim Weltcup-Auftakt fraglich wird", sagte der Schweizer Verbandsarzt Walter O. Frey.