Ski alpin: Kombination der Männer in Hinterstoder abgesagt

Köln (SID) - Die für Freitag geplante alpine Weltcup-Kombination der Männer in Hinterstoder/Österreich ist wegen der Witterungsbedingungen abgesagt worden. Das gab der Weltverband FIS am Freitagmorgen bekannt. Schneefälle in der Nacht sowie starker Wind und Regen am Freitag machen eine planmäßige Austragung der Veranstaltung unmöglich. Wo und wann die Kombination nachgeholt wird, steht noch nicht fest.