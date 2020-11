Ski-alpin: Weltcup in Lech/Zürs verschoben

München (SID) - Die alpinen Weltcup-Rennen im österreichischen Lech/Zürs sind um zwei Wochen verschoben worden. Statt am 13. und 14. November sollen die Parallel-Wettbewerbe für Frauen und Männer nun am 26. und 27. November (Donnerstag/Freitag) stattfinden. Grund für die Verschiebung sind Schneemangel und hohe Temperaturen am Arlberg. Damit werden zunächst am 21. und 22. November zwei Slalom-Rennen der Frauen im finnischen Levi ausgetragen.