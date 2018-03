Skibbe schlägt mit Griechenland WM-Teilnehmer Ägypten

Zürich (SID) - Für Ägypten läuft die Vorbereitung auf die WM-Endrunde in Russland (14. Juni bis 15. Juli) noch nicht rund. Die Nordafrikaner verloren in Zürich gegen das in der WM-Qualifikation gescheiterte Griechenland 0:1 (0:1), nachdem sie vier Tage zuvor an gleicher Stelle Europameister Portugal 1:2 unterlegen waren.

Mit Griechenland erfolgreich: Michael Skibbe © SID

Nikolaos Karelis (31.) erzielte den Siegtreffer für die Mannschaft des früheren DFB- und Bundesligatrainers Michael Skibbe, die in der vergangenen Woche vor eigenem Publikum in Athen gegen WM-Teilnehmer Schweiz 0:1 verloren hatte. Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah saß bei Ägypten, das bei der WM (14. Juni bis 15. Juli) in der Gruppe A auf Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay trifft, nur auf der Bank.