Skicross: Eckert zwei Mal Fünfter in Russland

Tscheljabinsk (SID) - Skicrosser Paul Eckert (Samerberg) hat sich nach dem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen von Pyeongchang mit guten Ergebnissen zurückgemeldet. Bei den beiden Weltcup-Rennen im russischen Sunny Valley bei Miass in Tscheljabinsk belegte der 27-Jährige jeweils Platz fünf.

Paul Eckert mit guten Ergebnissen in Russland © SID

Tim Hronek (Unterwössen) als Sechster am Samstag sowie Tobias Müller (Fischen) und Florian Wilmsmann (Hartpenning) mit den Rängen elf und 14 am Sonntag sorgten ebenfalls für ordentliche Resultate. Die Tagessiege im Südural gingen an den Schweizer Jonas Lenherr, der seinen zweiten Erfolg im Weltcup feierte, und erstmals an den Olympia-Vierten Kevin Drury (Kanada).

In der Gesamtwertung liegt der Schweizer Olympiazweite Marc Bischofberger vor dem letzten Weltcup am 17. März in Megeve/Frankreich in Führung. Eckert ist als bester Deutscher Achter.

Bei den Frauen hat die Schwedin Sandra Näslund die Gesamtwertung bereits für sich entschieden. Am Sonntag feierte die überragende Skicrosserin des Winters ihren siebten Saisonsieg (bei zehn Rennen). Die Olympiadritte Fanny Smith aus der Schweiz setzte sich am Samstag durch. Deutsche Skicrosserinnen waren nicht am Start.