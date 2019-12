Skicross: Wilmsmann Siebter zum Weltcup-Auftakt

Val Thorens (SID) - Florian Wilmsmann hat den deutschen Skicrossern beim Saisonstart die erste Top-8-Platzierung beschert. Der 23-Jährige vom TSV Hartpenning fuhr beim Weltcup-Auftakt im französischen Val Thorens ins kleine Finale und belegte letztlich Rang sieben. Der kanadische Olympiavierte Kevin Drury holte seinen zweiten Weltcup-Sieg.

Wilmsmann (m.) fährt in Val Thorens auf Rang sieben © SID

Ferdinand Dorsch (Schellenberg) schied ebenso im Viertelfinale aus wie Heidi Zacher (Lenggries) und Daniela Maier (Urach) in der Frauenkonkurrenz. Für Daniel Bohnacker (Gerhausen) und Tobias Müller (Fischen) war im Achtelfinale Endstation. Sandra Näslund, Weltmeisterin von 2017 aus Schweden, holte ihren 13. Weltcup-Sieg.

Am Samstag (ab 10.00 Uhr) stehen in Val Thorens gleich die nächsten Rennen an. Die nächste Weltcup-Station am 14. Dezember Montafon in Österreich.