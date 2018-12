Skicross: Zacher scheitert beim Comeback in der Qualifikation

Arosa (SID) - Skicrosserin Heidi Zacher (Lenggries) ist beim Comeback elf Monate nach ihrem Kreuzbandriss beim Weltcup-Auftakt in Arosa in der Qualifikation gescheitert. Die 20-Jährige kam am Sonntag nur auf den 21. Rang und verpasste so den Wettkampf der besten 16 am Montag.

Heidi Zacher (r.) scheitert in der Qualifikation © SID

Zacher hatte wegen der schweren Knieverletzung Anfang des Jahres beim Training für den Weltcup in Idrefjäll/Schweden als Medaillenanwärterin die Olympischen Spiele in Pyeongchang verpasst. "Aktuell bin ich gesund und fühle mich fit für den Saisonauftakt", hatte Zacher vor dem Wettbewerb in der Schweiz gesagt.