Skicross: Zweiter Weltcup am Feldberg abgesagt

Feldberg-Ort (SID) - Wegen widriger Wetterbedingungen am Feldberg hat der Internationale Skiverband (FIS) auch die Skicross-Weltcup-Rennen der Männer und Frauen am Sonntag abgesagt. "Aufgrund des Neuschnees und der hohen Temperaturen ist der Schnee nicht gefroren. Daher konnten sichere Rennbedingungen nicht garantiert werden", sagte FIS-Renndirektor Klaus Waldner. Zudem herrschte starker Nebel.

Skicross-Weltcup-Rennen am Feldberg abgesagt © SID

Am Freitag war bereits die Qualifikation aufgrund starken Regens und schlechter Sicht ausgefallen, am Samstag folgte die Absage der ersten Rennen. Eigentlich sollte die Veranstaltung im Schwarzwald als Generalprobe für die Weltmeisterschaft im schwedischen Idre Fjäll am 13. Februar dienen.

Für die Titelkämpfe darf jede Nation bis zu vier Athletinnen und Athleten pro Geschlecht nominieren. Voraussetzung ist ein Minimum von 50 FIS-Punkten.