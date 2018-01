Skicrosser Eckert siegt bei Pyeongchang-Generalprobe

Nakiska (SID) - Nach dem Ausfall von Medaillenhoffnung Heidi Zacher ist Skicrosser Paul Eckert (Samerberg) bei der Olympia-Generalprobe in Nakiska/Kanada mit dem ersten Weltcupsieg seiner Karriere in die Bresche gesprungen. Beim letzten Skicross-Rennen vor den Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) holte der 27-Jährige den ersten deutschen Erfolg der Männer seit Andreas Schauer (9. Januar 2015). Insgesamt war es erst der vierte Triumph für die Skicrosser des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Eckert siegt beim letzten Skicross-Weltcup in Nakiska © SID

"Das war wirklich anstrengend", sagte Paul Eckert, "ich freue mich natürlich über meinen ersten Sieg riesig. Ich mag es hier wirklich gerne." Heli Herdt, sportlicher Leiter Skicross beim DSV, war erleichtert. "Wir haben ihm das schon zugetraut, aber Paul musste nach der verkorksten letzten Saison erst einmal Selbstvertrauen tanken, der Druck wegen der Olympia-Qualifikation war schon sehr groß", sagte Herdt dem SID.

Die bislang besten Platzierungen von Eckert im Olympiawinter waren zwei zehnte Ränge in Innichen/Italien und Arosa/Schweiz, mit denen er bereits die nationale Olympianorm erfüllt hatte. Beim Olympia-Testevent im südkorenischen Bokwang hatte Eckert im Februar 2016 mit Platz zwei sein bis dahin bestes Ergebnis eingefahren. "Wenn wir jetzt noch diese Motivation mitnehmen nach Pyeongchang, dann kann das etwas werden", sagte Herdt.

Juniorenweltmeister Florian Wilmsmann (Hartpenning) und Daniel Bohnacker (Gerhausen) waren bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Wilsmann belegte im Gesamtklassement den 20., Bohnacker den 29. Rang. Deutsche Frauen waren beim sechsten Saisonsieg von Weltmeisterin Sandra Näslund (Schweden) nicht am Start. Heidi Zacher hatte sich Mitte Januar im Training im schwedischen Idre Fjäll einen Kreuzbandriss zugezogen.