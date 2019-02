Skicrosser Wilmsmann verpasst Podest nur knapp

Sunny Valley (SID) - Skicrosser Florian Wilmsmann (Hartpenning) hat die zweite Podestplatzierung seiner Karriere nur knapp verpasst. Beim zweiten von zwei Weltcup-Rennen in Sunny Valley/Russland kam der 23-Jährige dank teils herausragender Fahrten bis in den Endlauf, belegte dort nach verpatztem Start aber nur Rang vier. Vor einer Woche war Wilmsmann bei einem der beiden Heimrennen am Feldberg im Schwarzwald Zweiter geworden.

Skicrosser Wilmsmann holt den zweiten Platz am Feldberg © SID

Wilmsmann erreichte beim Weltcup-Wochenende im Südural die beste Platzierung der deutschen Skicrosser. Am Samstag hatten Daniel Maier (Urach) und Paul Eckert (Samerberg) jeweils Rang sieben belegt. Beide Rennen endeten mit denselben Siegern: Bei den Frauen feierte die WM-Zweite Fanny Smith (Schweiz) ihre Saisonsiege fünf und sechs, bei den Männern gewann beide Male Bastien Midol (Frankreich).