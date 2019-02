Skiflug-Weltmeister Tande muss Saison beenden

Oslo (SID) - Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande muss die Saison vorzeitig beenden und verpasst damit auch die am Mittwoch beginnenden Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld. Der 25 Jahre alte Norweger hatte sich beim Weltcup in Lahti bei einem Sturz eine Knieverletzung zugezogen, die ihn zu einer sechswöchigen Pause zwingt.

Saison beendet: Daniel Andre Tande © SID

"Es ist traurig, die WM zu verpassen. Ich muss akzeptieren, dass ich vor dem Fernseher sitzen werde, wenn die Jungs in Seefeld um Medaillen kämpfen", sagte der Team-Olympiasieger von Pyeongchang.

Tande hatte schon vor der Saison eineinhalb Wochen im Krankenhaus verbracht, weil er unter dem sehr seltenen Stevens-Johnson-Syndrom litt. Sein bestes Ergebnis in diesem Winter war der fünfte Platz beim Skifliegen in Oberstdorf am 3. Februar.