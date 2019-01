Skilanglauf: DSV-Frauen überzeugen in Sprint-Quali von Dresden

Dresden (SID) - Die deutschen Skilangläuferinnen haben die Qualifikation zum Einzel-Sprint in Dresden gut überstanden. Von acht gestarteten Athletinnen schaffte es lediglich Antonia Fräbel (Asbach/13,95 Sekunden zurück) als 37. nicht in die Endläufe der Top 30. Überzeugen konnte aus deutscher Sicht die in dieser Saison eigentlich schwächelnde Top-Sprinterin Sandra Ringwald (Schonach/2,95 Sekunden zurück) auf Rang fünf.

Sandra Ringwald landet auf Rang fünf © SID

Schnellste im Prolog war die Schwedin Hanna Falk (3:41,85 Minuten), das Feld war mit nur 52 Starterinnen allerdings auch relativ dünn besetzt.