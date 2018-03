Skilanglauf: Kläbo und Weng holen Gesamtweltcup nach Norwegen

Falun (SID) - Die Norweger Johannes Hösflöt Kläbo und Heidi Weng haben den Gesamtweltcup im Skilanglauf gewonnen. Jungstar Kläbo (21) reichte bei der dreitägigen Mini-Tour in Falun ein 25. Rang, um als jüngster Läufer der Geschichte die große Kristallkugel zu holen. Bei den Frauen zitterte sich Weng mit einem 18. Platz zur Titelverteidigung. Die Siege beim Saisonfinale in Schweden gingen an den Russen Alexander Bolschunow und Superstar Marit Björgen (Norwegen).

Kläbo holt Langlauf-Kristallkugel nach Norwegen © SID

"Die letzten Rennen haben sich noch einmal sehr hart angefühlt. Ich bin froh, dass es jetzt geschafft ist", sagte Kläbo, der in der abgelaufenen Saison zehn Rennen sowie das Ruka-Triple gewann. Der dreifache Olympiasieger löste den Schweden Gunde Svan als Altersrekordler ab, der 1983/84 mit 22 Jahren triumphiert hatte. Bester Deutscher in Falun war Thomas Bing (Dermbach) auf Rang 35.

Spannend wurde es am Sonntag bei den Frauen: Während Björgen zu ihrem 114. Weltcupsieg lief, rettete Weng über 10 km nur 40 Punkte Vorsprung auf die Amerikanerin Jessica Diggins ins Ziel. "Ich bin erleichtert, dass es noch gereicht hat. Seit Olympia ist jedes Rennen schlecht gewesen", sagte Weng, die als erste Frau seit Justyna Kowalczyk (2011/12 und 2012/13) ihren Titel verteidigte.

Beste Deutsche war am Sonntag Victoria Carl (Zella-Mehlis) auf Platz 16, Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als 28. holte ebenfalls noch Weltcup-Punkte. In der Gesamtwertung schloss Sandra Ringwald als beste DSV-Starterin die Saison auf Rang 23 ab.