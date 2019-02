Skilanglauf: Ringwald überrascht als Vierte im Sprint

Lahti (SID) - Skilangläuferin Sandra Ringwald hat kurz vor der WM als Vierte des Freistil-Sprints in Lahti ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 28-Jährige aus Schonach kämpfte sich bis ins Finale der besten Sechs, wo zum ersten Einzel-Podest ihrer Karriere nur 0,09 Sekunden fehlten. Der Sieg ging keine zwei Wochen vor den Titelkämpfen in Seefeld an Weltmeisterin Maiken Caspersen-Falla (Norwegen) vor Sophie Caldwell (USA) und Maja Dahlqvist (Schweden).

Ringwald verfehlt knapp ihre erste Podestplatzierung © SID

"Sandra ist auf dem richtigen Weg, sie kommt in Topform vor der WM. Und den ersten Podestplatz brauchen wir bei der WM, nicht beim Weltcup", sagte Bundestrainer Peter Schlickenrieder in der ARD.

Für Victoria Carl (Zella-Mehlis) war auf Rang 23 ebenso wie für die lange verletzte Sophie Krehl (Oberstdorf/25.) im Viertelfinale Endstadtion. Die ehemalige Junioren-Weltmeisterin Carl verpasste damit die interne WM-Norm, wird aber wohl trotzdem mit zu den Titelkämpfen in Tirol (19. Februar bis 3. März) fahren. Für Anne Winkler (Sayda/32.), Laura Gimmler (Oberstdorf/36.) und Elisabeth Schicho (Schliersee/48.) war nach dem Prolog Schluss.

Bei den Männern ging der Sieg an den Gesamtweltcupführenden Johannes Hösflot Kläbo (Norwegen) vor Federico Pellegrino (Italien) und Finn Hagen Krogh (Norwegen). Schon im Viertelfinale der besten 30 war kein Deutscher mehr dabei, da Sebastian Eisenlauer (Sonthofen/53.), Janosch Brugger (Schluchsee/60.) und Max Olex (Partenkirchen/62.) im Kampf gegen die Uhr chancenlos waren. "Bei den Männern tun wir uns ein bisschen schwer", sagte Schlickenrieder.

Die Rennen waren die letzte Möglichkeit für die DSV-Athleten, die Norm für die WM (einmal Top 8 oder zweimal Top 16) zu erfüllen. Bei den Männern haben im Saisonverlauf Brugger, Jonas Dobler, Lucas Bögl und Florian Notz die Vorgabe geschafft, bei den Frauen lediglich Ringwald und Katharina Hennig. Allerdings wird der DSV sein Team für die WM wohl aufstocken, um jeweils eine Staffel mit Ersatzläufer stellen zu können.