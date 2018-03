Skirennfahrer Neureuther hat Peking 2022 "im Hinterkopf"

Köln (SID) - Deutschlands Ski-Star Felix Neureuther kann sich einen Start bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking vorstellen. Die Winterspiele in Pyeongchang hatte der 33-Jährige nach einem Kreuzbandriss verpasst. "Das Thema Olympische Spiele ist für mich bisher nicht allzu glücklich gelaufen", sagte Neureuther der Welt am Sonntag: "Ich muss das auf mich zukommen lassen und sehen, was ein Mann mit fast 38 Jahren noch leisten kann. Das ist jetzt noch schwierig zu sagen, aber Peking 2022 ist im Hinterkopf."

Felix Neureuther fordert Sportler zu mehr Mut auf © SID

Neureuther hat in seiner Karriere noch keine olympische Medaille gewonnen. Derzeit arbeitet er an seinem Comeback. "Wer weiß, ob ich ohne die Verletzung nach dieser Saison nicht vielleicht einen Schlussstrich gezogen hätte", sagt er. "Aber so: nein!"