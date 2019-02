Skispringen: Althaus und Co. gewinnen WM-Generalprobe deutlich

Ljubno ob Savinji (SID) - Die deutschen Skispringerinnen um die Olympiazweite Katharina Althaus haben auch den zweiten Teamwettbewerb der WM-Saison gewonnen. Althaus (Oberstdorf), Carina Vogt, Anna Rupprecht (beide Degenfeld) und Juliane Seyfarth (Ruhla) setzten sich beim Weltcup in Ljubno nach acht Sprüngen mit 1001,3 Punkten klar vor Gastgeber Slowenien (975,9) und Österreich (936,9) durch. Das DSV-Quartett unterstrich damit seine Favoritenrolle für die WM in Seefeld, wo der Wettbewerb erstmals zum Programm gehört.

DSV-Quartett um Althaus dominieren den Weltcup in Ljubno © SID

"Wir sind alle überglücklich, dass wir auch das zweite Teamspringen des Winters gewonnen haben. Jetzt freuen wir uns als Team gewaltig auf die WM in Seefeld und hoffen natürlich, dass uns bei der WM auch der Sprung aufs Podium gelingt", sagte Althaus.

Sotschi-Olympiasiegerin Vogt brachte Deutschland gleich mit dem ersten Sprung in Führung, die das favorisierte DSV-Team bis zum Schluss nicht mehr abgab. Vor allem die dreimalige Saisonsiegerin Althaus überragte mit Sprüngen auf 86,0 und 89,5 m. Im ersten Durchgang war nur die Japanerin Sara Takanashi stärker, im zweiten einzig Nika Kriznar aus Slowenien.

Der Teamwettbewerb der Frauen ist nicht olympisch, gehört seit der Vorsaison aber zum Weltcup. Bei den ersten beiden Auflagen hatte Deutschland jeweils das Podest verpasst, ehe in diesem Januar im japanischen Zao ein klarer Sieg folgte.

In das Seefelder WM-Programm war der Wettkampf erst am 30. Januar aufgenommen worden. "Inzwischen sind an der Seefelder Schanze durch eine neue Infrastruktur die erforderlichen Kapazitäten vorhanden", hieß es in einer FIS-Mitteilung. Der Wettbewerb findet am 26. Februar um 16.00 Uhr statt.