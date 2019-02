Skispringen: Bauer hofft weiter auf Vierschanzentournee der Frauen

Seefeld in Tirol (SID) - Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer hat sich erneut für eine Vierschanzentournee der Frauen ausgesprochen. Diese müsse aber wie bei den Männern in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen stattfinden. "Wenn man es macht, sollte man die Tradition aufgreifen und es nicht irgendwo anders retortenmäßig aus dem Boden stampfen", sagte der DSV-Coach bei der WM in Seefeld.

Andreas Bauer will eine Vierschanzentournee für Frauen © SID

Für eine Frauen-Tournee würde Bauer auch erschwerte Umstände in Kauf nehmen. "Natürlich müsste man sich über die Logistik Gedanken machen. Es ist Jahreswechsel, die Orte sind voll. Aber dann muss man eben in Kempten wohnen und 40 Minuten Anfahrt in Kauf nehmen. Da müsste man nach Lösungen suchen", sagte der 55-Jährige gerade im Hinblick auf ein Springen in Oberstdorf.

Grundsätzlich sieht Bauer das Frauen-Skispringen auf einem guten Weg. "Wir sind weit gekommen. Irgendwann wird die komplette Gleichstellung zu den Männern kommen, dann wird es auch eine WM-Entscheidung auf einer Großschanze geben. Das ist die Entscheidung, die noch fehlt. Vielleicht ist es ja schon 2021 in Oberstdorf so weit", sagte Bauer.