Skispringen: FIS-Renndirektor Hofer hört 2020 auf

Köln (SID) - Der Österreicher Walter Hofer hört 2020 nach 28 Jahren als Renndirektor des Internationalen Skiverbandes FIS im Bereich Skispringen auf. Hofer (63), der seinen Posten 1992 übernommen hatte, wird letztmals am Schlusstag der Skiflug-WM in Planica/Slowenien am 23. März 2020 die Geschicke an einer Schanze leiten.