Skispringen: Formschwache Eisenbichler und Freitag im Aufgebot für Willingen

Köln (SID) - Mit den formschwachen Team-Weltmeistern Markus Eisenbichler (Siegsdorf) und Richard Freitag (Aue) gehen die deutschen Skispringer in den Heim-Weltcup in Willingen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) am Mittwoch mitteilte, gehören beide zum sechsköpfigen Aufgebot für die Springen in Nordhessen am Wochenende. Angeführt wird das DSV-Team vom Tournee-Dritten Karl Geiger (Oberstdorf) und von Lokalmatador Stephan Leyhe (Willingen), der in der Vorwoche beim Weltcup in Sapporo mit Rang zwei den zweiten Podestplatz seiner Karriere gefeiert hatte.

Freitag (l.) und Eisenbichler sind in Willingen dabei © SID

Bei den Springen in Japan hatten Dreifach-Weltmeister Eisenbichler und Freitag hingegen schwer enttäuscht. Eisenbichler, der sich Anfang des Jahres eine Handverletzung zugezogen hatte, errang mit den Plätzen 26 und 34 gerade einmal fünf Weltcuppunkte. Der seit Wochen kriselnde Freitag ging mit den Rängen 47 und 51 sogar ganz leer aus.

"Markus Eisenbichler konnte seine Leistung leider nicht so zeigen - es fehlt ihm nach seiner Verletzung einfach noch an Substanz. Auch Richard Freitag hatte noch schwer zu kämpfen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher. Der Ausblick auf Willingen sei jedoch "positiv", die Springen auf der Mühlenkopfschanze seien "immer ein großes Highlight für uns". - Das Aufgebot der deutschen Skispringer für Willingen:

Markus Eisenbichler (Siegsdorf), Richard Freitag (Aue), Karl Geiger (Oberstdorf), Stephan Leyhe (Willingen), Pius Paschke (Kiefersfelden), Constantin Schmid (Oberaudorf)