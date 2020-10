Skispringen: Frauen-Weltcup in Hinterzarten wegen Problemen bei Schanzen-Bau abgesagt

Köln (SID) - Das Weltcup-Springen der Frauen in Hinterzarten ist aufgrund von Problemen beim Bau der Rothaus-Schanze abgesagt worden. Wie die Organisatoren am Mittwoch auf Facebook mitteilten, könne die Schanze in diesem Winter wegen notwendiger Umplanungen "nicht in Betrieb gehen".

Ab Dezember hätte die Schanze benutzt werden sollen © SID

Ab Dezember hätte die neue Schanze für "Training und Wettkampf" zur Verfügung stehen sollen, im Januar wäre der Weltcup geplant gewesen. Das Organisationskomitee Hinterzarten, der Deutsche Skiverband (DSV) und der internationale Ski-Verband FIS prüfen laut Mitteilung derzeit "in enger Abstimmung Alternativen" in Deutschland.