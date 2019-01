Skispringen: Freund Siebter im zweitklassigen COC

Klingenthal (SID) - Ex-Weltmeister Severin Freund hat nach seinem Aus bei der Vierschanzentournee im zweitklassigen Continental Cup (COC) etwas Selbstvertrauen getankt. Der 30-Jährige belegte im sächsischen Klingenthal als zweitbester DSV-Adler den siebten Rang. Für Freund war es der erste Wettkampf im COC seit neun Jahren.

Severin Freund springt in Klingenthal auf Rang sieben © SID

Freund flog auf 131,5 und 125,5 m, der Sieg ging an den Slowenen Tilen Bartol (137,5+131,0 m). Bester Deutscher war Pius Paschke als Dritter. Paschke (Kiefersfelden) hatte wie Freund nach den Tournee-Stationen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen die Heimreise antreten müssen, da nur sieben DSV-Adler im Team verbleiben konnten.

Er werde "versuchen, im Continental Cup an den richtigen Schrauben zu drehen", hatte Freund vor seiner Abreise aus Garmisch-Partenkirchen bei Facebook geschrieben. Im COC war der Team-Olympiasieger von Sotschi zuletzt im Februar 2010 an den Start gegangen. Für den Nachmittag war in Klingenthal ein weiterer Wettkampf angesetzt.