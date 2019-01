Skispringen: Kasache Muminow fliegt im Training über Bande

Innsbruck (SID) - Der kasachische Skispringer Sabyrschan Muminow hat im Training für das Bergiselspringen in Innsbruck für eine Schrecksekunde gesorgt. Der 24-Jährige konnte nach seinem Sprung nicht rechtzeitig bremsen, krachte am Ende des berüchtigten Innsbrucker Gegenhangs in die Werbebande, flog über diese hinweg und landete auf der anderen Seite.

Sorgte für einen Schreckmoment: Sabryschan Muminow © SID

Muminow berappelte sich und stand wenig später wieder auf, offenbar ohne ernsthafte Verletzung. Auf den zweiten Probedurchgang verzichtete er, in der Qualifikation trat Muminow aber wieder an - und bejubelte seinen diesmal heil überstandenen Sprung auf sehr bescheidene 92,5 m mit erhobenen Armen.