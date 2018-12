Skispringen: Leyhe verpasst Podest in Nischni Tagil knapp

Nischni Tagil (SID) - Skispringer Stephan Leyhe (Willingen) ist beim Weltcup im russischen Nischni Tagil nur knapp an der zweiten Podestplatzierung seiner Karriere vorbeigeflogen. Beim Sieg des Norwegers Johann Andre Forfang wurde der 26-Jährige nach einem starken zweiten Durchgang noch Vierter, nachdem er zur Halbzeit noch auf Platz elf gelegen hatte.

Stephan Leyhe war der beste Deutsche in Nischni Tagil © SID

Forfang setzte sich mit Flügen auf 135,5 und 129,0 m sowie 264,4 Punkten vor dem Polen Piotr Zyla (264,2) und dem japanischen Weltcup-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (262,0), der seinen dritten Sieg in Serie verpasste, durch. Leyhe lag mit 252,9 Punkten (129,5+134,0) allerdings ein ganzes Stück hinter Platz drei zurück.

Karl Geiger (Oberstdorf) wurde Zehnter, Andreas Wellinger (Ruhpolding) kam sechs Tage nach seinem zweiten Platz in Kuusamo nicht über Rang 13 hinaus. Rückkehrer Severin Freund (Rastbüchl), der 2014 und 2015 in Nischni Tagil gewonnen hatte, holte als 22. zum zweiten Mal nach seinem Comeback Weltcuppunkte.

Vorjahressieger Richard Freitag (Aue) verpasste auf Rang 40 erstmals seit Februar 2017 den zweiten Durchgang und sucht weiter nach seiner Form. "Das ist sehr ärgerlich. Der Sprung war zu kurz, hatte zu wenig Druck an der Kante", sagte Freitag im ZDF. Auch der WM-Dritte Markus Eisenbichler (Siegsdorf/32.) und David Siegel (Baiersbronn/43.) waren in der finalen Runde nicht mehr am Start.