Skispringen: Qualifikation in Lahti wegen schlechten Wetters abgesagt

Köln (SID) - Der Internationale Skiverband FIS hat die Qualifikation der Skispringer beim Weltcup in Lahti aufgrund anhaltend schlechter Bedingungen am Freitag abgesagt. Die Qualifikation war ursprünglich für 18.00 Uhr angesetzt. Am Samstag findet wie geplant das Teamspringen ab 16.15 Uhr statt.